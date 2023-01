Caleb Ewan wordt 18e op het Australisch kampioenschap: "Het tempo lag zo hoog"

Caleb Ewan is op het Australisch kampioenschap 18e geëindigd. Hij kon in het slot niet meer volgen.

Vooraf verklaarde Caleb Ewan dat hij Australisch kampioen kon worden, maar dan moest hij een goede dag hebben. Het parcours lag hem immers niet.

De klimmers maakten er een zware koers van. "Ik had wel die goede dag waarop ik gehoopt had, maar het tempo lag zo hoog", vertelde Ewan via de site van zijn ploeg Lotto Dstny. "Ronde na ronde vielen er renners af en we gingen de slotronde met zo'n 20 renners in."

"Ik was de snelste in de groep, maar op de laatste klim van de dag begonnen ze met de aanvallen", ging Ewan verder. "Spijtig genoeg moest ik lossen en was het niet meer mogelijk om nog terug te keren."

Ewan eindigde uiteindelijk 18e in Buninyong. "Het is jammer, maar tegelijkertijd ben ik ook tevreden met het gevoel dat ik op de fiets had. Ik kijk al uit naar de Tour Down Under", besloot hij.