Klassement wereldbeker: de leiders consolideren hun voorsprong

Na Zonhoven zijn er nog 2 wereldbekermanches te gaan. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zijn er geen grote verschuivingen.

Laurens Sweeck had voor Zonhoven een voorsprong van 21 punten tegenover Michael Vanthourenhout. Sweeck was in het zand van Zonhoven als specialist in het voordeel en maakte daar gebruik van. Met zijn 3e plaats liep Sweeck 3 punten tegenover Vanthourenhout uit. De anderen kunnen Sweeck niet meer inhalen. Met nog 2 manches te gaan, blijven nog 80 punten over. Iserbyt staat met een achterstand van 84 punten 3e.

Stand wereldbeker mannen:

1. Laurens Sweeck: 333 punten

2. Michael Vanthourenhout: 309 punten

3. Eli Iserbyt: 249 punten

4. Lars van der Haar: 246 punten

5. Niels Vandeputte: 210 punten

© photonews

Bij de vrouwen liep Puck Pieterse tegenover Fem van Empel 5 punten in. Zo staat ze weer op minder dan een cross achterstand. Het zal van de crossen in Benidorm en Besançon afhangen wie van de 2 de wereldbeker zal winnen, maar van Empel heeft met 35 punten nog altijd een comfortabele voorsprong. De anderen staan op meer dan 80 punten achterstand.