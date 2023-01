Arnaud De Lie kent nog enkele koersen meer in zijn programma, maar mag nog niet mee op hoogtestage

Arnaud De Lie (20) staat voor zijn tweede jaar als prof.

Arnaud De Lie kwam vorig seizoen als een raket binnen bij de profs en won meteen negen koersen. Hij redde zo bijna zijn ploeg op z'n eentje van de degradatie, maar het mocht op het einde toch niet zijn.

Voor zijn tweede seizoen bij de profs zou De Lie ook al proeven van enkele eendags- en rittenkoersen op WorldTour niveau. De Clàssica Valenciana zou op 22 januari zijn eerste koers zijn. Ook de Clasica de Almeria (12/02) zou op het programma van de Lie staan, dat meldt HLN.

In tegenstelling tot de rest van de ploeg voor de klassiekers gaat De Lie wel niet mee op hoogtestage in februari in Spanje omdat de ploeg het daarvoor nog te vroeg vindt.

Programma Arnaud De Lie