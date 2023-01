Quinten Hermans focust vanaf nu op de weg met een duidelijk doel: "Top zijn in de Ardennenklassiekers"

Na veertien crossen zit het veldritseizoen van Quinten Hermans er op.

Quinten Hermans beleefde een veldritseizoen in twee delen. Na de weg trok bijna meteen door naar het veld om te focussen op het EK begin oktober, maar daar moest hij opgeven. Eind december kwam hij dan terug in het veld en reed nog acht crossen.

Winnen lukte in die tweede periode niet meer, Hermans moest in Loenhout opgeven, maar eindigde wel telkens in de top acht. Ook het podium halen lukte niet. "Ik had er misschien iets meer van verwacht, maar het niveau van de concurrentie is gewoon erg hoog en ik zit ook nog maar vijfenhalve week op de fiets. Dan kan je geen wonderen verwachten", zegt hij bij HLN.

Hermans is nu vertrokken op stage met zijn nieuwe ploeg Alpecin-Deceuninck en kijkt al naar het wegseizoen, dat hij half februari aanvangt in de Ronde van de Algarve. "Nadien ga ik op hoogtestage om top te zijn in de Ardennenklassiekers. Mijn hoofddoel wordt de week van Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik", zegt Hermans nog.