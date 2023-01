DSM voorgesteld in Team Launch: Bardet gaat voor klassement in de Tour, ook grote ronde bekend die Vanhoucke rijdt

Team DSM heeft opnieuw zijn ploeg voorgesteld in een 'Team Launch'. Van Bardet en Vanhoucke is reeds bekend welke grote ronde er zeker op hun programma staat en met welke ambities die zal aangevat worden.

Zoals steeds heeft Team DSM in de winter een plan opgemaakt voor de grote ronden. In de Giro gaat het voor ritwinst met renners als Andreas Leknessund, Patrick Bevin en Harm Vanhoucke. Laatstgenoemde komt over van Lotto en vergezelt zijn landgenoot Henri Vandenabeele bij DSM: de ploeg telt dit jaar dus twee Belgische renners. Bevin is die andere belangrijke nieuwkomer.

BARDET FOCUST VOL OP DE TOUR

In de Tour zet het in op een klassement met Romain Bardet. "Vorig jaar reed ik voordien al de Giro. Nu zal de focus vooral op de Tour liggen", zegt de Fransman daar zelf over. "We zullen tijdens de Tour vier dagen spenderen in mijn eigen streek. Ik ga zeker genieten van die dagen."

Bardet zal dus opnieuw één van de uithangborden van de ploeg zijn. "Zelfs op iets oudere leeftijd kan je nog altijd stappen voorwaarts zetten. Er zijn ook al wat veranderingen gebeurd sinds mijn komst naar DSM in 2021."