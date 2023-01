Wat kan hij niet? Klimmer Jay Vine pakt Australische titel tijdrijden, Grace Brown de beste bij de vrouwen

Zondag was er al de wegwedstrijd in de Australische kampioenschappen, dinsdagochtend stond de tijdrit op het programma. En daar is een verrassende winnaar uit de bus gekomen.

Klimmer en Zwift-ontdekking Jay Vine, die nu bij UAE Team Emirates rijdt, heeft de titel gepakt. Hij was zo'n twee seconden sneller dan Luke Durbrigde (Jayco-AlUla) en Kelland O'Brien (Jayco-AlUla), die iets meer dan 25 seconden trager was.

Bij de vrouwen heeft Grace Brown (FDJ-SUEZ) haar titel verlengd. Zij werd voor de vierde keer Australisch kampioen tijdrijden en was zo'n 40 seconden sneller dan Georgie Brown (Jayco-AlUla) en een minuut sneller dan Brodie Chapman (Trek-Segafredo).

WHERE DID THAT COME FROM?! @JayVine3 with a huge upset to win the Elite Men's Time Trial #RoadNats23 pic.twitter.com/eQ84oNSvCC