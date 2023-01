Yves Lampaert over Patrick Lefevere: "Zijn wake-upcalls zijn soms nodig"

Soms heeft een renner een wake-upcall nodig. Dat vindt Yves Lampaert.

Patrick Lefevere had een tijdje geleden een gesprek met Julian Alaphilippe. "Dat is een gesprek dat aan de ribben van Alaphilippe is blijven kleven", vertelde Yves Lampaert aan Sporza.

"Zelf heb ik ook al eens zo'n gesprek gehad. Hij zegt dan rechtuit wat hij denkt. Gelukkig is zo'n gesprek toch al een tijdje geleden", ging Lampaert verder.

Lampaert vindt het terecht dat Lefevere af en toe eens zo'n gesprek met een van zijn renners voert: "Hij is de baas en beslist over je contract. Anderzijds bedoelt hij het ook goed. Lefevere wil het maximale uit de carrière van de renners halen. Zijn wake-upcalls zijn soms nodig."