Arno Claeys moet zijn profdebuut door knieproblemen uitstellen

Arno Claeys heeft het trainingskamp van Team Flanders Baloise moeten verlaten. Hij heeft namelijk knieproblemen. Daardoor heeft hij zijn profdebuut ook moeten uitstellen.

Vanaf 2023 is de 22-jarige Arno Claeys, jongere broer van Dimitri Claeys, prof. Maar Arno Claeys kende pech. Hij heeft last van knieproblemen.

Het begon al op einde van 2022. Aan Het Nieuwsblad vertelde Claeys dat hij na Parijs-Tours de fiets al een tijdje aan de kant had gelaten. Hij begon opnieuw met mountainbike tochtjes, maar de miserie begon opnieuw. Hij ging naar sportartsen en deed oefeningen en het ging weer wat beter. Hij kon zelfs wat trainen in Spanje. In het begin ging dat goed, maar al snel kwamen de problemen bij Claeys terug.

KAMHEUP

Een duidelijke diagnose is nog niet gesteld, maar een botverdikking aan de heup is mogelijk de boosdoener. Claeys vertelde dat dat bij hem een aangeboren afwijking was. Die botverdikking of kamheup zorgt mogelijk voor de blessures aan zijn rechterbeen. In het slechtste geval komt er een operatie aan zijn heup en knie, maar Claeys hoopt niet dat het zover zal komen.

Claeys moest daardoor zijn 1e wedstrijd van het seizoen, de Challenge Mallorca, al uitstellen. Hij voegde eraan toe dat hij momenteel geen doelen kan stellen. Hij heeft een droom om in de Omloop Het Nieuwsblad te starten, omdat de start in 't Kuipke op 3 km van zijn woonplaats is, maar dat moet mogelijk nog wachten door de knieproblemen.