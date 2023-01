Bora-Hansgrohe neemt een Belg mee naar de Tour Down Under

In Australië begint Bora-Hansgrohe aan het nieuwe wielerseizoen. Op 14 januari zullen ze de Schwalbe Classic rijden. Daarna volgt van 17 tot en met 22 januari de Tour Down Under.

Bora-Hansgrohe nam in de selectie voor beide koersen ook Jordi Meeus op. Het wordt zijn debuut in beide wedstrijden.

Nog in de selectie zit Giro-winnaar Jai Hindley. De thuisrijder is de kopman binnen de selectie van Bora-Hansgrohe.

We're kicking off our 2023 season in Australia 🇦🇺, starting with the Schwalbe Classic and then the @tourdownunder, featuring:



👉🏼 @AleottiGiovanni

👉🏼 @Theflyingmullet

👉🏼 @mhaller91

👉🏼 @JaiHindley

👉🏼 Luis-Joe Lührs

👉🏼 @jordimeeus

👉🏼 @MaxSchachmann



Can't wait to get started! 🦘 pic.twitter.com/M6o2vXeqss