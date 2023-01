Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep) blikt terug op wisselvallig 2022 en welke koersen hij in 2023 zal rijden

De klimmer van Soudal-QuickStep beleefde geen al te goed jaar.

In zijn tweede profjaar kon Mauri Vansevenant (23) in tegenstelling tot in 2021 niet winnen. In 2022 beleefde Vansevenant een wisselvallig jaar. "Het voorjaar was heel erg wisselvallig, echt met pieken en dalen dus. Ik was vaak geblesseerd, want ik was in verschillende koersen gevallen. Ook kreeg ik nog corona. Het was dus geen simpel voorjaar voor mij", zei Vansevenant bij In de Leiderstrui.

Het ging daarna toch beter voor Vansevenant. "Vanaf de zomer ging het dan wel beter. Conditioneel gezien was het een stuk constanter. Toen kon ik hier en daar wel een mooie uitslag rijden. Op het eind van het seizoen kijk ik dus tevreden terug."

Vansevenant begint zijn seizoen eind januari in Spanje. 'Ik begin met een aantal wedstrijden op Mallorca. Daarna rijd ik de Tour of Oman, gevolgd door twee koersen in Frankrijk. Dat zijn de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drome Classic. Daaropvolgend komen er voor mij de Strade Bianche, de Ronde van het Baskenland, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië aan. Daarna zal het eventjes recupereren zijn", zegt Vansevenant nog.