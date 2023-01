Wegprogramma Van der Poel bijna identiek aan dat van Van Aert, ook opnieuw de Tour: "Groen interesseert me voorlopig weinig"

Mathieu van der Poel begint zijn seizoen met de Strade Bianche.

Mathieu van der Poel vertrok na de cross in Zonhoven naar het Spaanse Denia voor een stage met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Daar heeft de Nederlander zijn wegprogramma voor het grootste deel uit de doeken gedaan. In alle koersen waar de Nederlander start, zal ook Wout van Aert er zijn.

Starten doet Van der Poel in de Strade Bianche op 4 maart, hij rijdt dus geen openingsweekend. Als titelverdediger rijdt Van der Poel ook de Ronde van Vlaanderen. "Ik zeg geen neen tegen een derde Ronde van Vlaanderen, maar een ander Monument mag ook wel eens", zei Van der Poel. Daarna rijdt hij ook nog Parijs-Roubaix.

Tour en WK

Over andere klassiekers in de maanden maart en april is er nog geen besluit genomen, de Amstel rijdt Van der Poel zeker niet. Ook de Tour staat weer op het programma. "Het wordt vooral tijd dat ik eens Parijs haal. Dat moet toch eens lukken." De voorbije twee jaar lukte dat niet, in 2021 door de Olympische Spelen, vorig jaar door de zware Giro.

"De groene trui is geen doel, dat interesseert me voorlopig weinig", is Van der Poel ook duidelijk. Na de Tour volgt ook het WK in Glasgow. In 2018 pakte Van der Poel op dat parcours zilver, Van Aert toen brons.

Wegprogramma Mathieu van der Poel