Deen Kragh Andersen vaak aan de zijde van Van der Poel in het voorjaar bij Alpecin-Deceuninck

Søren Kragh Andersen is een opvallende nieuwkomer bij Alpecin-Deceuninck en zal Van der Poel vaak bijstaan in de klassiekers.

Dat blijkt uit het programma van de man die in 2020 twee ritten won in de Tour de France, bekendgemaakt door het Deense Feltet. Kragh Andersen begint zijn seizoen met de Omloop, waar hij al een keertje derde eindigde. Eind februari volgt Le Samyn. In maart staan Parijs-Nice, Milaan-Sanremo, de E3 en Gent-Wevelgem op zijn programma.

Gezien zijn aanwezigheid in de andere Vlaamse klassiekers, mag ook de Ronde van Vlaanderen niet ontbreken. Nadien volgt in het voorjaar nog de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Zwitserland. Die laatste koers eindigt op 18 juni, waarna dan vooruit gekeken kan worden naar het tweede deel van het seizoen.

RAAKPUNTEN

Het programma van Kragh Andersen vertoont verschillende raakpunten met dat van Mathieu van der Poel. In Milaan-Sanremo, de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Zwitserland zullen beide renners aan de start staan.