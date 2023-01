Greg Van Avermaet wil er opnieuw staan in het voorjaar: "Opnieuw finales rijden"

Greg Van Avermaet wil in 2023 opnieuw staan in het voorjaar. Afgelopen seizoen behaalde hij het gewenste niveau niet, maar komend seizoen wil hij opnieuw finales rijden.

Momenteel is Greg Van Avermaet op stage in Spanje. Daar bereidt hij zich op het nieuwe seizoen voor. Hij gelooft er nog altijd in dat hij een klassieker kan winnen. "Anders zou ik hier niet zitten", vertelde hij aan Sporza.

"Als alles perfect verloopt, kan ik zeker nog mooie resultaten behalen", ging Van Avermaat verder. "Mijn doel is om terug finales te rijden en af en toe wat prikjes aan Wout Van Aert en Mathieu van der Poel te geven. Door finales te rijden probeer ik meer regelmaat in mijn uitslagen te krijgen. Zo wil ik terug in de top 10 en top 5 eindigen."

Zo wil de voormalige Olympische kampioen het mindere voorjaar van 2022 doorspoelen: "Ik moest vaak achter de feiten aanhollen en was niet op het niveau dat ik wou hebben. In de Omloop Het Nieuwsblad kon ik dat nog verbergen met mijn 3e plaats, maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was ik nergens."

Van Avermaet opent zijn voorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna volgen de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Daarna rijdt hij bijna elke klassieker tot en met de Amstel Gold Race. Luik-Bastenaken-Luik rijdt hij niet.