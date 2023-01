Het loert nog om de hoek: Australiër Israel-Premier Tech heeft Covid-19, hoop op deelname Tour Down Under intact

Covid-19 lijkt bij momenten weg maar is het niet helemaal. Een Australiër van Israel-Premier Tech moet dat ook ondervinden.

Zijn ploeg heeft laten weten dat Simon Clarke positief getest heeft op Covid-19 in aanloop naar de Tour Down Under. Momenteel vertoont de 36-jarige wielrenner echter geen symptomen. Clarke zal voorlopig thuis in Victoria blijven en het criterium van zaterdag overslaan.

Dat wil nog niet met zekerheid zeggen dat hij er in de Tour Down Under niet bij zal zijn. Israel-Premier Tech laat weten dat Clarke zijn ploegmaats voor de wedstrijd zal vervoegen, zodra hij een negatieve test heeft kunnen afleggen.

Daar is nog tijd voor, want de Australische rittenkoers begint pas over enkele dagen, op 17 januari. Dat zal gebeuren met een korte proloog in Adelaide.