VOORBESCHOUWING: debuutseizoen in de WorldTour voor Alpecin-Deceuninck en goede versterkingen in de breedte

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Alpecin-Deceuninck.

SAMENSTELLING PLOEG

Mathieu van der Poel is nog altijd het uithangbord van de ploeg. Hij kende al een betere winter dan vorig seizoen en heeft minder last aan de rug. Zo heeft hij al een betere basis dan in 2022. En zo hoopt Alpecin-Deceuninck dat hij niet opnieuw in het midden van het seizoen door fysieke zorgen uitvalt.

Verder werd de ploeg in de breedt versterkt met Quinten Hermans, Soren Kragh Andersen, Ramon Sinkeldam en Robbe Ghys. Kragh Andersen en Ghys kunnen van der Poel bijstaan in de breedte, terwijl Hermans vooral vooral een goede toevoeging voor het klimwerk is. Sinkeldam is dan weer een lead-out.

Sinkeldam zal de lead-out vooral voor Jasper Philipsen doen. Philipsen wordt na het vertrek van Tim Merlier de 1e sprinter van de ploeg en wil de goede lijn van de Tour van vorig jaar doortrekken.

PLUSPUNTEN

De voorjaarsploeg is, zoals al eerder gezegd, versterkt. Van der Poel is de kopman en had met Gianni Vermeersch al een goede luitenant, maar daar zijn met Kragh Andersen en Ghys nog 2 belangrijke pionnen bijgekomen. Ook wil Philipsen zich in 2023 weer meer op de sprintklassiekers richten.

Philipsen wordt sinds de Tour van vorig jaar als topsprinter beschouwd. Jonas Rickaert sukkelde wel met zijn liesslagader, maar Alpecin-Deceuninck loste dat op met de komst van Sinkeldam. Zo zal Philipsen een extra troef voor in de sprint hebben.

MINPUNTEN

Vanaf 2023 behoort Alpecin-Deceuninck tot de WorldTour. Ze reden al grotendeels die koersen, maar toen konden ze nog enkele wedstrijden die hen niet lagen, schrappen. Dat kunnen ze dit jaar niet meer doen. Voor sommige koersen kan dat problemen geven. Dat is vooral dan voor de klimkoersen zoals de Ronde van het Baskenland. De ploeg is nog altijd vooral op het vlakke gericht en is weinig gestoffeerd in het klimwerk.

X-FACTOR

Zoals in het begin al gezegd werd, is Mathieu van der Poel nog altijd het uithangbord van de ploeg. In het voorjaar zijn er weinigen die zo kunnen koersen zoals hem. Hij durft aan te vallen en kan het afmaken in een sprint. Ook is hij door zijn prestaties en manier van koersen nog altijd heel populair.