Lotto-Dstny verduidelijkt plannen voor 2023: programma's van De Lie, De Gendt, Campenaerts en Ewan bekend

Met mannen als De Lie, De Gendt, Campenaerts en Ewan in de ploeg moet Lotto-Dstny 2023 op zijn minst kleur kunnen geven. Het begint aan zijn eerste jaar buiten de WorldTour, maar dat wil niet zeggen dat er geen plannen zijn.

Die plannen zijn duidelijk gemaakt op de mediadag van de ploeg. Voor overwinningen is het in de eerste plaats kijken naar snelle mannen Caleb Ewan en Arnaud De Lie. Voorts willen ze bij Lotto-Dstny zich ook mengen in de debatten in het eendagswerk, inclusief de klassiekers. Naast de vier vernoemde speerpunten is het ook nog uitkijken naar de Nederlandse nieuwkomer Pascal Eenkhoorn en naar Florian Vermeersch.

De belangrijkste buitenlander in de ploeg is nog altijd Caleb Ewan. Voor hem is Milaan-Sanremo het eerste grote doel. Ook Arnaud De Lie zal in de Primavera aan de start komen. Victor Campenaerts mikt dan weer eerder om de Omloop en ook Thomas De Gendt loert nog altijd om de hoek voor het succesvol afronden van een ontsnapping. Hieronder hun programma's in het voorjaar.

Programma Victor Campenaerts: Omloop het Nieuwsblad (25/2), Le Samyn (28/2), GP Criquielion (4/3), Ronde van Drenthe (12/3), Nokere Koerse (15/3), Bredene Koksijde Classic (17/3), E3 Saxo Classic (24/3), Dwars door Vlaanderen (29/3), Ronde van Vlaanderen (2/4), Brabantse Pijl (12/4).

Programma Thomas De Gendt: Mallorca Challenge (25/1 - 29/1), Muscat Classic (10/2), Tour of Oman (11/2 - 14/2), UAE Tour (20/2 - 26/2), Paris-Nice (5/3 - 12/3), Volta a Catalunya (20/3 - 26/3), Brabantse Pijl (12/4).

Programma Arnaud De Lie: Classica Communitat Valenciana (22/1), GP Marseillaise (29/1), Etoile de Bessèges (1/2 - 5/2), Clasica de Almeria (12/2), Kuurne-Brussel-Kuurne (26/2), Le Samyn (28/2), Paris-Nice (5/3 - 12/3), Milano-Sanremo (18/3), Gent-Wevelgem (26/3), Dwars door Vlaanderen (29/3), Paris-Roubaix (9/4), Brabantse Pijl (12/4).

Programma Caleb Ewan: Tour Down Under (17/1 - 23/1), Cadel Evans Great Ocean Road Race (29/1), UAE Tour (20/2 - 26/2), Milano-Sanremo (18/3), Classic Brugge - De Panne (22/3), Gent-Wevelgem (26/3), Dwars Door Vlaanderen (29/3), Scheldeprijs (5/4), Tour de France (1/7 - 23/7).