Na zware schorsingen nu ook nog rechtszaak: oud-renners van W52-FC Porto beschuldigd van dopinghandel

Nog een extra hoofdstuk in de dopingsaga rond wielerploeg W52-FC Porto. Oud-renners van het Portugese team moeten voor de rechter verschijnen.

Eerder werd al bericht over het grote dopingschandaal dat uitbrak bij de ploeg die actief was op het continentale circuit. Er werden verschillende dopinginbreuken vastgesteld, waardoor zeven renners tegen een schorsing aanliepen. Zware straffen werden uitgesproken, die liepen op tot in het ergste geval een schorsing van zeven jaar.

26 BEKLAAGDEN

W52-FC Porto vroeg nadien ook geen licentie meer aan en hield op te bestaan. Dat is echter nog niet het einde van het verhaal. Volgens Portugese media heeft de officier van justitie tegen 26 mensen ooit verbonden aan de ploeg een klacht ingediend wegens dopinghandel. Zij zullen dus voor de rechtbank moeten verschijnen.

Het gaat om verschillende oud-wielrenners die voor het team zijn uitgekomen en voormalig sportief directeur Nuno Ribeiro en teambaas Adriano Quintanilha.