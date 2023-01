Nieuw seizoen zorgt meteen voor primeur bij Intermarché-Circus-Wanty

Ook voor Intermarché-Circus-Wanty lonkt de start van het wegseizoen en die brengt een primeur met zich mee voor de Belgische ploeg.

Op zijn sociale media heeft de WorldTour-ploeg bekendgemaakt aan welke wedstrijden het allemaal gaat deelnemen in januari. Intermarché is gewend om het seizoen in te zetten met de wedstrijden van de Challenge Mallorca in Spanje. Deze keer gaat het iets anders verlopen.

Ze zijn er immers iets vroeger bij in 2023 en beginnen het wegseizoen op Australische bodem. Eerst zal er deelgenomen worden aan de Schwalbe Classic, een criterium in aanloop naar de Tour Down Under. Deze rittenkoers zorgt voor de eerste officiële wedstrijddagen.

Racing kicks off tomorrow 🙌



We begin our season for the very first time in Australia & then Spain 🇦🇺🇪🇸 — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) January 13, 2023

Daarna gaat het alsnog richting Spanje voor enkele drukke koersdagen aan het einde van de maand, al staat op 29 januari op de Cadel Evans Great Ocean Road Race op het programma. Daar moeten ze dus weer voor in Australië zijn.