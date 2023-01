VOORBESCHOUWING: Intermarché-Circus-Wanty staat voor het jaar van de bevestiging

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Intermarché-Circus-Wanty.

SAMENSTELLING PLOEG

Intermarché-Circus-Wanty teert al jaren op enkele Belgische enthousiaste jongeren en doet ook in 2023 dat. Dat koppelt de ploeg met enkele buitenlanders die ze opvissen. Zo proberen Liliane Calmejane en Rui Costa hun carrière te herlanceren. Ook was er de komst van Mike Teunissen die Biniam Girmay in het voorjaar moet bijstaan.

In de sprint teren ze op Gerben Thijssen die in 2023 een extra stap wil zetten. Ook haalden ze met Nicolo Bonifazio een nieuwe sprinter. Zij zullen bijgestaan worden Boy van Poppel die voor hen de sprint kan aantrekken. Ook Teunissen deed dat in het verleden al.

Voor het klimwerk heeft Intermarché-Circus-Wanty geen echte topper. Ze teren eerder via een ontsnapping op ritwinst in het klimwerk. Kobe Goossens, Lorenzo Rota, Georg Zimmermann en eventueel ook Louis Meintjes staan al te springen om mee te springen.

PLUSPUNTEN

In 2022 won Intermarché-Circus-Wanty 24 wedstrijden. Dat is bijna het dubbele van het vorige record. Ook de kwaliteit van de zeges was vooruitgegaan. Zo was er het hele seizoen veel enthousiasme binnen de ploeg. In de winter is dat enthousiasme ook gebleven. Er werd extra geïnvesteerd in de toekomst en enkele sterkhouders bleven.

Met Girmay hebben ze ook een echt goudhaantje in hun rangen. In 2022 won hij als 1e Afrikaan ooit een klassieker. Ook won hij een rit in de Giro en stond hij goed in het puntenklassement. Na het oogincident vond hij in het najaar terug zijn goede vorm en mits een goede winter zal de 22-jarige nog een extra stap gezet hebben.

MINPUNTEN

Er kwamen wel versterkingen bij, maar de ploeg verloor ook een aantal sterkhouders. Quinten Hermans trok naar Alpecin-Deceuninck, Jan Hirt naar Soudal Quick-Step en Alexander Kristoff naar Uno-X. Zij waren afgelopen seizoen goed voor 9 van de 24 overwinningen. Een serieuze opdracht om dat te kunnen vervangen.

Ook zorgden ze voor heel wat UCI-punten. Dat gemis kan tegen eind 2025 voor problemen zorgen. Vooral in het rondewerk, want Jan Hirt eindigde 6e in de Giro en Domenico Pozzovivo waarover nog altijd geen duidelijkheid is, eindigde in Italië 8e. Ze lijken niet meteen vervangers te hebben.

X-FACTOR

Het mogelijk gemis in UCI-punten wordt gecompenseerd door het enthousiasme binnen de ploeg en ook Girmay. Op vele manieren kan hij voor resultaten zorgen. Ook veroverde hij met zijn prestaties vele harten. Een voortzetting in 2023 kan de ploeg alleen maar ten goede komen.