📷 Gaat Mark Cavendish dan toch naar Astana?

Momenteel is Mark Cavendish nog altijd de grootste naam die nog altijd geen nieuwe ploeg heeft gevonden. Hij moest bij Soudal Quick-Step weg en kon naar B&B Hotels-KTM. Dat project ging niet door en ook bij Israël-Premier Tech was er geen plaats.

Dan gingen de geruchten richting Astana. Het leek niet zijn nieuwe team te worden, want Cavendish ontbrak op de teamfoto van de ploeg.

Toch zou Cavendish in 2023 wel voor Astana kunnen rijden, want er is een foto opgedoken. Daarop is hij met koffers bij een volgwagen van Astana te zien.

You tell me what and who this appears to be.



(Photo from a little birdie in Spain) pic.twitter.com/syJciXT6eN