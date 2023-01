Valcar-Travel&Service verdwijnt uit het profpeloton en wordt een opleidingsploeg

Er was al enkele maanden onduidelijkheid over de toekomst van Valcar-Travel&Service. Daar is ondertussen duidelijkheid over gekomen. Ze worden een opleidingsploeg.

"Ik heb deze keuze gemaakt om een betere toekomst voor het team te garanderen en om voor een betere continuïteit van het project van de laatste jaren te zorgen", aldus Valentino Valli, teammanager van Valcar-Travel&Service, in een persbericht. Zijn ploeg wordt een opleidingsploeg van Team UAE ADQ. Valli behoudt zijn functie. "We hebben altijd geprobeerd om jonge talenten te ontwikkelen en een kweekvijver voor WorldTour-teams te zijn", ging Valli verder. "Dat is altijd onze prioriteit geweest." De ploeg zal het komende jaar UAE Development Team gaan heten en zal uit 16 rensters bestaan. Deze winter gingen al 5 rensters over naar UAE ADQ. Dat waren Silvia Persico, Chiara Consonni, Eleonora Gasparini, Olivia Baril en Karolina Kumiega.