🎥 Chris Froome keert terug naar Afrika en rijdt de Ronde van Rwanda

Chris Froome gaat nog eens in Afrika rijden. Hij zal er aan de start van de Ronde van Rwanda staan.

De organisatie van de Ronde van Rwanda maakte het zelf bekend met een filmpje op sociale media. Die koers gaat van 19 tot en met 26 februari door.

"Voor het eerst sinds lange tijd keer ik nog eens terug naar Afrika. Ik ben er al een hele tijd niet meer geweest. Ook wordt het een nieuwe ervaring, want in Rwanda kwam ik nog nooit", sprak Froome in dat filmpje.

Momenteel zit Froome met Israël-Premier Tech in Australië voor de Tour Down Under. Hij groeide op in Kenia en Zuid-Afrika.