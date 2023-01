Egan Bernal zag concurrenten voor grote rondes alleen maar beter worden tijdens revalidatie: "Ze zijn indrukwekkend goed"

Egan Bernal is stilaan weer de oude na zijn zware val.

Egan Bernal start zondag in de Ronde van San Juan aan zijn eerste wedstrijd van 2023. Eind januari 2022 had hij een zwaar ongeval op training toen hij op een geparkeerde bus reed. Bernal reed nog enkele koersen in 2022 en wil zich in 2023 weer met de besten meten.

"Als je me een jaar geleden, toen ik net wakker werd van het ongeluk, had gezegd dat ik er over een jaar aan zou denken om deel te nemen aan een Tour de France, denk ik niet dat ik het geloofd zou hebben", zegt Bernal bij AS.

Veel respect voor Evenepoel, Vingegaard en Pogačar

Bernal won de Tour in 2019 maar zag er met Vingegaard, Evenepoel en Pogačar heel wat concurrenten bijkomen in de grote rondes. "Ze zijn indrukwekkend goed. Ze zijn te bewonderen voor wat ze doen, want de waardes die ze trappen zijn van een andere planeet", zegt Bernal over de drie.

"Als er een generatie als de onze komt, moet je gewoon met beide benen op de grond blijven staan, je best doen en respect en bewondering hebben voor de andere renners omdat zij de besten ter wereld zijn in een sport die de zwaarste ter wereld is", zegt de Colombiaan nog. In San Juan kan Bernal zich al een eerste keer meten met Evenepoel.