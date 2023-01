OFFICIEEL: Astana hint eerst op komst Cavendish en stelt hem vervolgens voor: "Zegehonger nog even groot"

Het kan haast niet anders of Mark Cavendish gaat dit seizoen bij Astana Qazaqstan rijden. Dat mag geconcludeerd worden na een tweet van de ploeg.

De Britse sprinter en de Kazachse wielerformatie worden al geruime tijd met mekaar in verband gebracht. Eigenlijk al sinds het B&B-debacle. Cavendish stond op het punt om bij een kapitaalkrachtige opvolger van wielerploeg B&B Hotels te tekenen, maar dat project viel helemaal in het water.

Dat Cavendish op weg is naar Astana Qazqstan, is in feite een slecht bewaard geheim. Al geraakt de overstap voorlopig maar niet administratief rond. "Nog altijd aan het wachten?" Astana stelt de vraag aan zijn volgers op zijn Twitterpagina, met een foto van Cavendish erbij.

Update: Inmiddels heeft Astana de komst van Cavendish ook officieel bekendgemaakt. "Ik heb vele jaren met Alexander Vinokourov samen gekoerst en nu koers ik samen met zijn twee zonen! Astana gaat een geweldige plek worden om succesvol te zijn. Mijn zegehonger en koersplezier zijn nog even groot als ooit tevoren. Het doel zal altijd zijn om op het hoogste schavotje van het podium te staan."