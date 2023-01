Ook ploeg van Lotte Kopecky komt met docureeks: blik achter de schermen in eerste Tour vanaf april op Canvas te zien

De Nederlandse ploeg won een rit en werd tweede in het eindklassement.

Steeds meer wielerploegen en productiehuizen springen op de kar van de documentaires. Movistar en Jumbo-Visma deden het al, binnenkort komt ook Soudal-QuickStep met een docu over het wielerseizoen 2022 en dan moet de Netflix-reeks over de Tour van 2022 nog verschijnen.

Maar ook het vrouwenwielrennen zit in de lift en krijgt meer en meer aandacht. SD Worx, de Nederlandse ploeg van Lotte Kopecky, heeft tijdens de eerste Tour voor vrouwen vorig jaar zowat alles gefilmd wat ze hebben meegemaakt. In die Tour won SD Worx een rit met Reusser en pakte Vollering de bolletjestrui en werd ze tweede in het eindklassement.

De docureeks, die ook onder meer trainingen en verkenningen van de ritten, maar ook beelden van na de ritten zal bevatten, zal vanaf 15 maart te zien zijn op Amazon NL. Vanaf 17 april komt de vierdelige reeks ook naar Canvas.