Wout van Aert was al dominant in de kerstperiode in het veld, maar: "Hij is nog wel steeds in voorbereiding op de voorjaarsklassiekers"

Wout van Aert reed al erg dominant in de kerstperiode, maar het kan volgens zijn ploegleiding nog beter.

Elf crossen reed Wout van Aert tot nu toe in het veld dit seizoen. Daarvan won hij acht keer en werd hij de andere drie keer tweede. Van de laatste zeven crossen won Van Aert er zelfs zes.

Vooral in de laatste crossen domineerde Van Aert echt. "Wout is nu heel erg goed, maar uiteindelijk is hij nog wel steeds in voorbereiding op de voorjaarsklassiekers op de weg", zegt zijn ploegleider Jan Boven bij In de Leidertrui.

Maar wat kan Van Aert dan nog verbeteren? "Hij kan dus nog wel een stap maken. Dan heb ik het over de conditie, het gewicht, de explosiviteit: het hele pakket. Er zit nog wel verbetering in", zegt Boven nog. Van Aert wil op 5 februari dus absoluut die vierde wereldtitel pakken in het veld.