📷 Gerben Thijssen werd toch nog tiende ondanks val in Tour Down Under

Naast Jordi Meeus ging ook Gerben Thijssen tegen de vlakte.

De eerste echte massaprint van het jaar in de Tour Down Under was bijzonder hectisch met heel wat valpartijen. Jordi Meeus viel twee keer en is onzeker voor de twee rit. Ook Gerben Thijssen ging tegen de grond.

Ondanks die val werd Thijssen toch nog tiende in de massasprint. De Belgische sprinter van Intermarché-Circus-Wanty laat op zijn sociale media weten dat het geen ernstige val was en hij dus gewoon van start kan gaan in de tweede rit in lijn.

Intermarché-Circus-Wanty had met de Fransman Hugo Page ook nog een twee man in de top tien, Page werd zevende in de sprint. Page staat ook zevende in het klassement, de Deen Julius Johansen is vierde op tien seconden van leider Alberto Bettiol.