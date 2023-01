Geraint Thomas (36) wil ook in 2024 nog doorgaan bij INEOS Grenadiers: "Het belangrijkste is plezier"

De Brit denkt nog niet aan stoppen.

Geraint Thomas (36) werd in de voorbije Tour nog derde. In 2023 gaat hij zijn laatste contractjaar in bij INEOS Grenediers en hij is voorlopig actief in de Tour Down Under in Australië.

Toch wil Thomas nog doorgaan. "De ploeg ziet graag dat ik doorga en als ik nog een jaar koers, zal dat nergens anders zijn dan hier. Het hangt ervan af hoe ze mijn rol zien, het salaris en wat er van mij wordt verwacht", zegt Thomas bij VeloNews.

Thomas wil snel duidelijkheid over zijn toekomst. "Het belangrijkste is plezier, je kunt alleen competitief zijn als je er plezier in hebt. En als ik de opofferingen kan blijven doen, waarom niet? Ik zou graag rond maart beslissen. Als dit mijn laatste seizoen is, wil ik er met volle teugen van genieten en er het beste van maken. Ik wil dan ook plannen gaan maken voor de toekomst", zegt de Brit nog.