OFFICIEEL: Cees Bol tekent bij Astana, Kazach maakt plaats voor hem in het team

Na Mark Cavendish is ook Cees Bol nu een Astana-renner.

Dinsdag werd Mark Cavendish na lang wachten al officieel voorgesteld bij Astana, nu is het de beurt aan Cees Bol (27). Net als Cavendish zou Bol naar B&B Hotels trekken, maar zoals bekend flopte dat project.

De Nederlander won vorig jaar een rit in de Tour of Britain, maar zal vooral bij Astana vooral sprintloods worden van Mark Cavendish, die in de Tour het ritzegerecord van Eddy Merckx wil verbreken.

Astana had eigenlijk geen plek meer voor Bol omdat het al 30 renners in zijn ploeg had. Maar de Kazach Artyom Zakharov (31) zal in 2023 een stap terug zetten naar het opleidingsteam. Officieel om zich te kunnen kwalificeren voor het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Parijs in 2024.