Renner van Soudal Quick-Step door stayeren uit de Tour Down Under gezet

In de Tour Down Under waren er al 2 opgaves, maar er werd ook een renner uit de koers gezet. Er werd geoordeeld dat hij te opzichtig stayerde.

Rit 1 van de Tour Down Under was chaotisch. Er waren enkele valpartijen en dat leidde tot de opgaves van Robert Gesink (Jumbo-Visma) en Patrick Bevin (Team DSM). Anderen probeerde terug te keren, maar dat was niet altijd volgens de regels. Zo oordeelde de wedstrijdjury. Het maakte in een officiële mededeling zijn straffen bekend.

James Knox van Soudal Quick-Step werd uit de koers gehaald. Hij volgde te opzichtig de slipstream van de ploegauto van Geert Van Bondt en moest de rit al voortijdig verlaten. Ook kreeg hij een boete van 200 Zwitserse frank. Van Bondt kreeg een boete van 500 Zwiterse frank.

Daarnaast was er ook een boete voor Hermann Pernsteiner van Bahrain-Victorious. Ook hij stayerde te veel achter de auto en kreeg van de jury een boete van 200 Zwitserse frank. Daarbij kreeg de Oostenrijker ook nog eens 6 strafpunten in het punten- en bergklassement, met ook nog eens 3 minuten straftijd in het algemeen klassement erbovenop. Zijn ploegleider Neil Stephens kreeg een boete van 500 Zwitserse frank.