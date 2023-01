VOORBESCHOUWING UAE Team Emirates: Meer dan alleen Tadej Pogačar dit jaar?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. Aan de beurt: UAE Team Emirates

Samenstelling ploeg

UAE Team Emirates was al een sterk team en haalde dan ook nog Adam Yates (INEOS-Grenadiers), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) en Tim Wellens (Lotto-Dstny) binnen.

Met ook nog Felix Großschartner, Domen Novak, Sjoerd Bax en Michael Vink haalde het team nog wat versterkingen. Aan uitgaande zijnde vooral renners die niet veel meer presteerden zoals Rui Costa, Maximiliano Richeze en Fernando Gaviria.

Naast Tadej Pogačar heeft UAE ook nog toptalent Juan Ayuso (20) die al derde werd in de Vuelta. De Spanjaard ligt tot eind 2028 vast en heeft het langste contract in de hele WorldTour. Ayuso moet op termijn de vervanger worden van Pogačar die dit jaar nog 25 moet worden.

Pluspunten

Tadej Pogačar is natuurlijke het grootste pluspunt van het team. Waar hij ook start, de Sloveen is altijd en overal goed. Vorig jaar won hij Strade Bianche, drie ritten in de Tour en de Ronde van Lombardije.

Daarnaast heeft het team zich versterkt met Adam Yates en kan het ook nog rekenen op João Almeida en Juan Ayuso in rittenkoersen waar Pogačar niet start. Vine en Yates moeten naast McNulty en Majka de Tourploeg nog extra versterken en aanvallen van Jumbo-Visma beter kunnen counteren.

Minpunten

Geel in Parijs is het hoofddoel, als dat net als in 2022 niet gehaald wordt, dan is het jaar weer half mislukt. De Sloveen moet er altijd staan op alle grote momenten, want en waardig alternatief is er op dit moment niet.

Een Adam Yates werd daarom binnen gehaald om in rittenkoersen van een week toch vooraan te kunnen meedoen. Maar dan moet hij wel hulp krijgen als hij die nodig heeft, want dat was in 2022 het pijnpunt.

Als Pogačar er niet was reed iedereen altijd voor zichzelf. Almeida en Ayuso hielpen elkaar bijna niet in de Vuelta. Ook Marc Hirschi toonde sinds zijn overstap naar UAE nog niet zijn potentieel van 2020. Komt hij nog terug op niveau? Het zijn allemaal zaken waar het team aan moet werken in 2023.

X-Factor

De X-Factor vinden in dit team is niet echt moeilijk met Tadej Pogačar. De Sloveen rijgt de successen aan elkaar en is bijna overal waar hij start topfavoriet. Hij was niet voor niets de zegekoning van 2022 in het peloton. Dat Pogačar ook start in wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen maakt hem als renner nog veel aantrekkelijker.