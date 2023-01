Klimmer van Soudal Quick-Step reageert op diskwalificatie: "Als het wielrennen serieuze stappen wil zetten..."

Het seizoen is nog jong, maar ze hebben bij Soudal Quick-Step al een diskwalificatie op het rekest. Dat vraagt om een reactie.

Die heeft James Knox, die in de Tour Down Under gediskwalificeerd werd voor stayeren, inmiddels gegeven in een verklaring. "Ik viel zwaar met 55 kilometer te gaan en had medische assistentie nodig van mijn ploegdokter. Mijn stuur was gebroken, ik moest dus ook nog van fiets wisselen. De commissaris liet me niet toe om meer dan een paar kilometer achter de ploegwagen te blijven."

"Ik weet niet zeker wat hier de redenen voor waren", stelt de Brit zich daar vragen bij. "Mijn enige ambitie was om minstens bij de andere renners die gevallen waren te geraken. Ik hing even aan enkele ploegwagens met verzorgens en werd hiervoor gediskwalificeerd."

NIET IN SITUATIE ZONDER VAL

"Als wielrennen serieuze stappen wil zetten in het aandacht geven aan het welzijn van renners, dan zouden commisarissen geen renners mogen straffen die achterblijven na een val om geëvalueerd te worden", meent Knox. "Ik gebruikte de ploegwagens niet om voordeel te halen en zou niet in die situatie gezeten hebben als ik niet was gevallen."