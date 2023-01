Oliver Naesen en Luke Rowe richten hun pijlen op de UCI na uitsluiting James Knox: "Wat een grap"

De renner van Soudal-QuickStep werd uitgesloten nadat hij achter een auto terug kwam na een val.

James Knox was een van de vele slachtoffers van een valpartij in de Tour Down Under in de eerste rit in lijn. Na een controle bij de koersarts en een fietswissel keerde de Brit terug naar het peloton achter de wagens. Maar na de finish werd hij gediskwalificeerd voor stayeren.

Knox deed zijn verhaal op zijn sociale media en daar kwam reactie op van andere renners. Oliver Naesen schreef: "Wat een grap. Een uitgebreid onderzoek neemt tijd in beslag. Als het licht op groen staat, zou je minstens de toestemming moeten krijgen om teruggebracht te worden naar de laatste groep. Zonder te draften of aan de klink te hangen, dat wel. Maar het is een schande dat ze jou, James, gediskwalificeerd hebben voor zoiets aan de andere kant van de wereld."

Ook INEOS-Grenadiers renner Luke Rowe reageerde: "Wat de UCI doet, is gevaarlijk. Als je valt, dan moet je meteen weer koersen zonder onderzoeken. Anders lig je als het ware uit koers."

Such a joke... Proper examining takes some time. When given a green light to start again, you should at least be allowed to be brought back to the last group. By drafting and without hanging on the car obviously.

Shame they DQ'd you for this, at the other side of the world.. — Oliver naesen (@OliverNaesen) January 19, 2023