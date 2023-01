Alberto Bettiol excuseert zich voor het gooien van bidon naar fotograaf: "Heb geluk dat ik niet gediskwalificeerd ben"

Alberto Bettiol is weer tot rust kunnen komen. Zijn bidon gooien naar een fotograaf, het zal hem niet snel weer overkomen.

De Italiaan van EF EasyPost-Education deed dat in de Tour Down Under. Op een helling had Bettiol last van krampen en hij kon niet bepaald appreciëren dat een fotograaf dat op beeld wilde vastleggen. "Ik wil me daarvoor excuseren", zegt Bettiol aan Cyclingnews.

"Ik zit zo normaal niet in mekaar. De mensen die me kennen, weten dat. Maar we zijn geen robots. Soms worden we emotioneel, geraken we gefrustreerd en maken we fouten. Ik aanvaard de straf van de UCI", aldus de winnaar van de proloog. Die sanctie, dat is een boete en een puntenaftrek van 50 punten op de UCI-ranking.

#TourDownUnder Bettiol throwing a bidon at the camera bike! pic.twitter.com/At92eTDiNg — Christian and the Prude Mates (@ChrisPrudeboi) January 19, 2023

"Ik weet dat ik geluk heb dat ik niet gediskwalificeerd ben", is het besef aanwezig dat die straf ook nog strenger kon zijn. "Ik denk dat dat betekent dat ze zich realiseren dat we allemaal fouten maken."