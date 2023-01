Debuut Mike Teunissen bij Intermarché-Circus-Wanty bekend

Mike Teunissen zal in Mallorca zijn nieuwe seizoen openen. Hij zal er zijn debuut voor Intermarché-Circus-Wanty maken.

Vanaf 2023 rijdt Mike Teunissen voor Intermarché-Wanty-Circus. Hij kwam over van Jumbo-Visma. Volgende week zal hij zijn debuut voor de ploeg maken, want hij zal de eendagswedstrijden in Mallorca rijden.

"Vervolgens zal ik in principe het hele voorjaar afwerken, waar ik als medekopman fungeer", vertelde Teunissen aan Wielerflits. "Nadien sta ik erop voor de Tour, maar voorlopig is dat nog een longlist van 12 à 13 man. Dat wordt dus nog even afwachten."

"Als ik de Tour niet rijdt, zal het de Vuelta rijden", ging de Nederlander verder. "De Giro zal ik waarschijnlijk niet rijden, maar eigenlijk staat alleen tot en met het voorjaar alles redelijk vast."

Vanaf 25 tot en met 29 januari gaan de wedstrijden in Mallorca door. Nadien gaat Teunissen op 25 februari naar de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne een dag later. Vervolgens rijdt hij Milaan-San Remo op 18 maart. Nadien volgen nog Brugge-De Panne, de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.