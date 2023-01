Voortaan staan benen van Tom Boonen als kunstwerk op de Taaienberg: "Ik vind het heel geslaagd"

Wielertoeristen die op de Taaienberg passeren, kunnen daar nu een kunstwerk ter ere van Tom Boonen bewonderen. Namelijk: zijn benen.

Op de Taaienberg, waar Tom Boonen doorheen zijn carrière vaak demarreerde in de Vlaamse koersen, is een kunstwerk ter ere van de voormalig wielrenner onthuld. Ontwerper Thomas Huyghe heeft met zijn kunstwerk enkel de benen van de wielerkampioen afgebeeld.

Een opvallend concept, dat als winnaar uit een wedstrijd kwam dat georganiseerd werd door Het Kunstuur, het kunstinitiatief van Hans en Joost Bourlon. Tom Boonen zat in de jury en is dan ook verheugd dat zijn benen vortaan afgebeeld staan op de iconische helling.

GEEN TYPISCH STANDBEELD

"Ik vind het heel geslaagd", zegt Boonen bij Sporza. "Als kunstwerk an sich vond ik dit zo sterk. Dit zou ik zelfs nog in mijn tuin hebben willen staan. Het is niet het typische standbeeld van een renner, zoals er al zijn."