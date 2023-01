Evenepoel staat voor start seizoensbegin, ex-ploegmaat rakelt verhaal over hem op: "Spectaculair, indrukwekkend"

De start van de Ronde van San Juan zondag betekent het seizoensbegin voor Remco Evenepoel. Ex-ploegmaat Stijn Steels weet maar al te goed hoe impressionant de wielrenner Evenepoel is.

Inmiddels is Steels gestopt met koersen. Vorig jaar reed hij nog aan de zijde van Evenepoel als ploegmaats bij Quick.Step. Dat was onder andere het geval in Gullegem Koerse. "Ik had af en toe al wel een wedstrijd met hem gereden, maar nu waren we met twee voorop van bij de start. Het was indrukwekkend om hem bezig te zien."

EVENEPOEL OOK STERK OP HET VLAKKE

Steels legt uit wat hij daar precies mee bedoelt. "Ik dacht dat we met twee wel zouden ronddraaien. Een gastje van zestig kilogram moest ik op het vlakke toch wel de baas kunnen. Bergop is het normaal dat hij je er afrijdt, maar dat iemand van zestig kilogram zo hard kan knallen op het vlakke: het was indrukwekkend om dat mee te maken, zo'n nummer."

Steels zat zo op de eerste rij voor een straffe stoot van Evenepoel, die solo naar de winst reed met een voorsprong van 1'22" op een eerste groep achtervolgers. "Om in levende lijve te ondervinden hoe sterk Remco is: dat was spectaculair."