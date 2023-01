In de toekomst geen sprinter meer in Tourploeg van Lefevere, maar wel interesse in Arnaud De Lie: "Wat niet is kan nog komen"

Door Remco Evenepoel zal de ploeg in de toekomst geen sprinter meer meenemen naar de Tour.

In de komende Giro neemt Soudal-QuickStep al geen sprinter mee om zoveel mogelijk in functie van Remco Evenepoel te kunnen rijden. Daardoor schieten nog de Tour en de Vuelta over voor sprinters Jakobsen en Merlier.

Dat zal in de toekomst, volgend jaar allicht, ook het geval zijn in de Tour. Dan trekt Evenepoel normaal voor het eerst naar de Tour, zonder sprinter in de ploeg. Maar dat houdt de ploeg niet tegenhouden om snelle mannen aan te trekken. Patrick Levefere ziet Arnaud De Lie graag bij zijn ploeg.

"Ik volg die jongen al sinds zijn 16e. We hebben nog berichtjes uitgewisseld via Instagram. Ik had meteen door over wat voor motor hij beschikt. Maar soms win je eens en soms verlies je. Deze keer zaten wij in het verliezende kamp. Maar wat niet is kan nog komen", zei Lefevere bij Sporza.

Arnaud De Lie maakte in zijn eerste jaar als prof meteen indruk met negen zeges en dat is dus ook vele andere ploegen niet ontgaan. Bij Lotto-Dstny heeft De Lie nog een contract tot eind 2024.