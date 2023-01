🎥 Wout Van Aert kan in de sprint nog net een valpartij vermijden: "Op beeld zag ik dat het toch gevaarlijker was"

Wout Van Aert moest in Benidorm net de duimen met Mathieu van der Poel leggen. In de sprint kwam hij overigens bijna ten val, maar hij kon nog net recht blijven.

"Toen ik de beelden terugzag, was het nog gevaarlijker dan dat ik eerst dacht", vertelde Wout Van Aert in het flashinterview. "Het liep maar net goed af bij de sprint langs de nadar. Ik zat nog bij Mathieu van der Poel in het wiel. Daarom wou ik sprinten tot op de streep. Door die flauwe bocht kwam ik plots erg dicht bij de hekken. Gelukkig kon ik net op tijd inhouden."

Mathieu van der Poel wins in Benidorm ☀ after a long sprint with Wout van Aert. 🥵 Eli Iserbyt 🥉 takes the final place on the podium. With a 4️⃣th place, Sweeck is the overall winner of the #CXWorldCup. 🏆 pic.twitter.com/H7rizeWYpj — UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) January 22, 2023

"Ik zat in de slotronde niet op kop en daar ben ik eigenlijk het meest teleurgesteld over", ging Van Aert verder. "Eigenlijk had ik moeten denken aan de winst en vol moeten doorrijden en niet te veel bezig zijn met op kop te zitten."

De winterstage heeft Van Aert goed verteerd: "Ik voelde me meteen wel goed. Het enige nadeel was dat ik bij de start achter Lars van der Haar zat en dat hij uit zijn klikpedaal schoot. Daar verloor ik wel wat krachten om terug te keren. Daarnaast maakte ik nog wat foutjes in de zandbak."