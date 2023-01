Fem van Empel wint de vliegmeeting in Benidorm na een duel met Puck Pieterse en steekt de wereldbeker op zak

Fem van Empel heeft de wereldbeker bij de vrouwen gewonnen. Ze won de snelle cross in Benidorm en stelde zo de wereldbeker veilig.

Door het hoge tempo in Benidorm duurde het even vooraleer er duidelijke verschillen kwamen. In de 2e ronde opende Shirin van Anrooij en Fem van Empel nam over. Enkel Puck Pieterse kon volgen. Later kwamen ook van Anrooij en Silvia Persico aansluiten.

In de ronden nadien jojoden van Anrooij en Persico verschillende keren. Bij elke versnelling van Pieterse of van Empel lagen ze eraf, maar bij elke temporisering kwamen ze terug. Of van Anrooij kon dankzij een goede afdaling weer komen aansluiten.

Van Empel en Pieterse versnelden aan het einde van de voorlaatste ronde. Van Anrooij kon nog even komen aansluiten, maar wat verderop lag ze er weer af. Het was een strijd om al 1e aan de balken te komen. Pieterse kon er als enige over, maar van Empel deed de deur dicht en versnelde nog na de balken. Zo won ze in Benidorm en stak ze de wereldbeker op zak.