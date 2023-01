Slotrit in Tour Down Under is voor Simon Yates, Australiër Jay Vine pakt de eindzege

Jay Vine heeft de eerste rittenkoers van het jaar gewonnen.

In de slotrit van de Tour Down Under moesten de renners niet zoals altijd naar Willunga Hill maar wel naar Mount Lofty, een klim van 1,5 kilometer aan 6,5%. Die beklimming moesten ze vijf keer doen. Net als de afgelopen dagen waren dezelfde renners de sterksten.

De Brit Simon Yates en de Australiër Jay Vine sprintten uiteindelijk voor de zege en Yates mocht zegevieren. En ook Vine mocht dat, want hij pakt de eindzege in Australië. Het is meteen zijn eerste eindzege in een rittenwedstrijd. Begin januari pakte Vine ook al de Australische titel tijdrijden.

Simon Yates werd tweede in het eindklassement, de Spanjaard Pello Bilbao, die ook een rit won, mocht ook nog mee op het podium.

