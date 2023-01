Thibau Nys pakt de wereldbeker bij de beloften ondanks de nodige dosis pech: "Geweldig"

Thibau Nys heeft in Benidorm de eindzege in de wereldbeker gepakt. Hij won ook de 4e manche en kan zo niet meer ingehaald worden.

Bij de beloften zaten ze aan de 4e manche van de wereldbeker. De vorige werden telkens door Thibau Nys gewonnen. Ook in Benidorm won hij.

Al won Nys niet zonder slag of stoot. In de openingsronde viel hij al. Ook een ronde nadien viel hij na een onoplettendheid. "Ik was te lang naar mijn hartslagmeter aan het kijken, die ik net had weggegooid", vertelde hij na de streep aan Play Sports.

Telkens kwam Nys terug, maar op 2 ronden van het einde reed hij lek. "Ik werd telkens uit de wedstrijd gehaald. Het was nooit een grote achterstand, maar het was niet ideaal", aldus Nys. Hij kwam opnieuw terug en hij bleef in de slotronde met Tibor Del Grosso over.

Nys wou als 1e aan de sprint beginnen, maar dat lukte hem niet. Op de korte aankomststrook kon hij Del Grosso toch nog remonteren. Nys kon het zelf niet geloven toen hij over de streep reed. Dankzij zijn zege in Benidorm pakte hij de eindzege in de wereldbeker. "Geweldig", was Nys daar kort over.