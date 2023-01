Tom Boonen ziet grote toekomst voor Arnaud De Lie: "Een kruising van Gilbert en mij"

Arnaud De Lie maakte grote indruk in zijn eerste seizoen bij de profs.

Arnaud De Lie (20) zorgde er bijna op zijn eentje voor dat zijn ploeg niet degradeerde door als neo-prof meteen negen koersen te winnen. Velen zien in hem een soort nieuwe Tom Boonen.

Boonen zelfs gaat zelfs nog verder en is helemaal weg van de Waal. "Ik zie hem meer als een kruising van Gilbert en mij. En dan bedoel ik: het beste van Gilbert en het beste van mij", zegt Boonen bij Sporza.

Boonen denkt dat De Lie in zijn tweede jaar bij de profs gewoon zal bevestigen. "Het is iemand waar we het laatste nog niet van gezien hebben. Ik verwacht er enorm veel van, zelfs dit jaar al. Er staat ook een supergoeie kop op. Is als een van de weinigen van deze generatie nog chill. Hij heeft echt mijn hart veroverd."