Mathieu van der Poel maakt zijn keuze voor het weekend net voor het WK bekend

Oorspronkelijk zou Mathieu van der Poel in het weekend voor het WK niet rijden, maar tijdens de kerstperiode veranderde dat plan. Van der Poel zou nog eens in actie komen. Al stond toen nog niet vast welke cross hij zou rijden.

Uiteindelijk koos van der Poel om ook de laatste wereldbeker in Besançon te rijden. Hij laat daarmee Hamme links liggen en daarmee ontloopt hij ook Wout Van Aert die in Hamme zal rijden.

Program update!@mathieuvdpoel adds the Besançon World Cup race to his program. This will be his last race leading up to the World Championships Cyclocross in Hoogerheide. @UCIcyclocrossWC @AlpecinCycling @deceuninck @canyon_bikes #Bésançon pic.twitter.com/ghTt9etGOg