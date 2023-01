VOORBESCHOUWING: TEAM DSM moet opnieuw puzzelen met véél jong talent - Belgische X-factor als peper en zout?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: DSM.

SAMENSTELLING PLOEG

De selectie van DSM is er eentje dat we echt een heel jonge ploeg mogen noemen, met liefst twaalf renners van de dertig die geboren zijn in of na het jaar 2000.

Verschillende jonkies werden uit het Development Team overgenomen, maar er zijn ook een paar 'echte' transfers te noteren. Zo hebben we Patrick Bevin, Alex Edmondson, Matthew Dinham, Sean Flynn en onze landgenoot Harm Vanhoucke, die overkomt van Lotto-Soudal.

Het team lijkt op alle parcoursen wel iets te kunnen uitrichten en heeft heel wat vrijbuiters en jonge talenten die kunnen doorgroeien in 2023 of in de jaren nadien.

PLUSPUNTEN

Wat goed is, komt snel. En bij Team DSM kan het gevaar anno 2023 misschien wel een beetje van overal komen.

Heel veel renners staan voor een steile ontwikkeling, maar het team heeft wel wat ervaring eromheen als binding, als saus.

© photonews

John Degenkolb als wegkapitein voor de klassiekers, Romain Bardet die nog eens zijn kans kan gaan als kopman in een grote ronde? Daar kunnen ook de jonkies veel van bijleren.

MINPUNTEN

We moeten eerlijk zijn: er is nog steeds veel jong talent aanwezig bij Team DSM, maar ze zijn ook veel talent kwijtgeraakt de voorbije jaren.

Arensman werd weggeplukt door INEOS Grenadiers, Marc Hirschi trok naar UAE Team Emirates en Hindley en Kämna zitten ondertussen bij Bora-Hansgrohe. En dus was het opnieuw bouwen voor het team, rond nieuwe talenten.

X-FACTOR

Zou het dit jaar van de Belgen kunnen komen bij Team DSM? Harm Vanhoucke liet in het verleden al mooie dingen zien, 2023 wordt misschien wel het jaar van de doorbraak van Henri Vandenabeele. Hij wordt in april 23 jaar jong en na een 2022 vol pech en ziekte zal hij azen op revanche. In het verleden eindigde hij al op het podium van de Giro voor beloften.