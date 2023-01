Egan Bernal timmert naar de weg terug en ziet Remco Evenepoel als voorbeeld

Het is dag op dag een jaar geleden dat Egan Bernal een zware val maakte. Sindsdien werkt hij hard om terug aan de top te geraken. Daarvoor ziet hij Remco Evenepoel als voorbeeld.

Zijn medisch bulletin was een jaar geleden een serieuze waslijst. Egan Bernal had 20 breuken, waaronder wervels, het dijbeen, ribben en de knieschijf, gebroken. Daarnaast had hij ook een klaplong opgelopen. In het begin hing zijn leven zelfs aan een zijden draadje, maar na enkele operaties herstelde hij en keerde hij terug in het peloton, wat al een enorme prestatie is.

Ondanks die zware val blijft Bernal ambitieus. Hij droomt ervan om zich in de zomer met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour te kunnen meten. Al durft hij dat nog niet uit te spreken.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Bernal dat hij voor zijn comeback Remco Evenepoel als inspiratie gebruikt. Evenepoel kwam in de Ronde van Lombardije zwaar ten val, maar kwam terug en won de Vuelta en werd wereldkampioen. Volgens Bernal toonde Evenepoel zo wie hij is, ondanks de extra druk die hij heeft, doordat hij met Eddy Merckx wordt vergeleken.