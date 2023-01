Ondanks zware val in Benidorm lijkt schade mee te vallen bij Jens Adams: "Gelukkig geen breuken gevonden"

Jens Adams (30) kreeg goed nieuws na zijn val in Benidorm.

Maandag kreeg Jens Adams te horen dat hij geselecteerd was voor het WK veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide. Maar er was toen nog onzekerheid of Adams wel aan de start zou kunnen staan.

Want zondag in het Spaanse Benidorm was Adams nog hard gevallen. Hij greep naar zijn sleutelbeen en Adams hield zijn arm ook in de typische positie als wielrenners een sleutelbeenbreuk hebben.

Maar dinsdagochtend kwam Adams zelf met het verlossende nieuws. "Na onderzoek in België gelukkig geen breuken van het sleutelbeen gevonden. Hopelijk snel terug op de fiets om klaar te geraken voor het WK in 2 weken! Wish me luck."