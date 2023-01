Patrick Lefevere moest ingrijpen in de Tour met Kasper Asgreen: "Heb hem zelf uit koers gehaald"

De Tour was geen succesverhaal voor Kasper Asgreen.

Kasper Asgreen (27) beleefde geen al te goed 2022. Enkel in de Strade Bianche en de Amstel haalde hij de top 10. Tijdens de Ronde van Zwitserland viel Asgreen zwaar, maar hij stond twee weken later toch aan de start van de Tour in zijn thuisland Denemarken.

"Na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Zwitserland wilde hij absoluut naar de Tour. Ik ga ervan uit dat de meeste renners eerlijk zijn, maar hij had waarschijnlijk een moord gepleegd om de Tour te rijden" zegt Patrick Lefevere bij Sporza.

"Er was de Grand Départ in Denemarken en de Tour passeerde op 100 meter van zijn deur. Maar Kasper was niet 100 procent oké. Ik heb hem zelf uit koers gehaald omdat het niet goed was. Wat ik dan gezegd heb? Ik was zeer ontgoocheld", zegt Lefevere nog.

Sinds die opgave in de Tour stond Asgreen niet meer aan de start van een wedstrijd. Deze week staat Asgreen weer aan de start van een koers tijdens de Challenge Mallorca. In welke koers dat precies zal zijn, is nog niet zeker.