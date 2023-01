VOORBESCHOUWING: Bouwt Arkéa-Samsic zonder klassementsrenner verder op zijn uitstekende seizoen?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Arkéa-Samsic.

SAMENSTELLING PLOEG

Door het vertrek van Nairo Quintana zit Arkéa-Samsic zonder grote klassementsrenner. Voor in de bergen hebben ze wel nog vrijbuiter Warren Barguil, Nicolas Edet en Elie Gesbert.

In de sprint heeft Arkéa-Samsic heel wat ijzers in het vuur. Er zijn Hugo Hofstetter en Nacer Bouhanni. Ook rekent de ploeg op Amaury Capiot en Luca Mozzato. In het voorbereidend werk kunnen de sprinters onder meer op Jenthe Biermans rekenen.

PLUSPUNTEN

Arkéa-Samsic werkte een sterk 2022 af. Ze konden heel wat plaatsen in de top 10 voorleggen en telden ook 12 overwinningen. Vooral Hugo Hofstetter, Amaury Capiot en Warren Barguil hadden daar van de huidige selectie voor gezorgd.

Voor het klassieke werk versterkte de ploeg zich. Jenthe Biermans, David Dekker en Luca Mozzato kunnen in de voorjaarsklassiekers uit de voeten en vervoegen onder meer Capiot.

MINPUNTEN

De afgelopen 3 seizoenen reed ook Nairo Quintana voor de ploeg. Hij was belangrijk met verschillende zeges en goede uitslagen in de grote rondes. Dat leverde heel wat UCI-punten voor de ploeg op, maar door de tramadolaffaire kwam er een sneller einde tussen de Colombiaan en Arkéa-Samsic. Ook de andere Colombianen verlieten het team. Zo is de ploeg in de bergen beperkter.

Ook kan die affaire een belangrijke invloed hebben op de UCI-punten. Quintana zorgde de afgelopen 3 jaar voor meer dan 2500 punten. Dat is niet zomaar te vervangen. Mogelijk kan het vertrek van Quintana op langere termijn tegenover de WorldTour gevolgen hebben.

X-FACTOR

Zijn beste jaren liggen al even achter zich, maar Warren Barguil is nog steeds belangrijk voor de ploeg. In 2022 won hij een rit in de Tirreno-Adriatico en won hij de GP Miguel Indurain. In totaal eindigde hij 16 keer in de top 10 en in Frankrijk is hij nog altijd populair. Niet onbelangrijk voor een Fransman van een Franse ploeg.