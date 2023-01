VOORBESCHOUWING: Jayco-AlUla met 3 absolute toppers en een oude krijger in het voorjaar

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Jayco-AlUla.

SAMENSTELLING PLOEG

Op bijna alle fronten heeft Jayco-AlUla een topper in huis. In de sprint rekent het team op Dylan Groenewegen. Als het parcours te geaccidenteerd is, dan is er ook nog altijd Michael Matthews. Ook Kaden Groves is snel aan de meet. In de sprintvoorbereiding hebben ze onder meer Luka Mezgec, Amund Gröndahl Jansen, Kelland O'Brien en Michael Hepburn. Voor de klassiekers trokken ze Zdenek Stybar aan.

In de bergen is Simon Yates al jaren de kopman. Als ex- winnaar van de Vuelta, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van de Alpen kan hij een mooi palmares voorleggen. Achter hem is er ook Lucas Hamilton die in het verleden al staaltjes van zijn kunnen toonde.

PLUSPUNTEN

Op de meeste fronten kan Jayco-AlUla meestrijden voor de overwinning. In een massasprint kan Dylan Groenewegen voor de zege zorgen. Van een selectere groep en wat meer bergop is dat Michael Matthews. Voor een klassement kijkt de ploeg vooral naar Simon Yates. Samen hadden ze 17 zeges in 2022.

De ploeg zit terug in stijgende lijn. In 2020 en 2021 kende de ploeg mindere jaren, maar met onder meer de toevoeging van Groenewegen won de ploeg weer heel wat wedstrijden. Daardoor kon het zich ook van een WorldTour-licentie verzekeren.

MINPUNTEN

In het voorjaar is de ploeg ietwat beperkt. Via Dylan Groenewegen kan Jayco-AlUla de sprintklassiekers winnen, maar voor klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Classic is de ploeg niet echt gestoffeerd. Het haalde wel Zdenek Stybar, maar zijn beste jaren liggen al van voor de coronacrisis. Ook is hij al 37.

Als Groenewegen, Yates of Matthews langdurig uitvalt, scheelt dat een slok op de borrel. Er zijn wel alternatieven, maar die moeten resultaten neerleggen die een stuk minder zijn.

X-FACTOR

2 jaar geleden was hij door die valpartij met Fabio Jakobsen nog geschorst, maar sinds 2022 is hij weer helemaal terug. Hij boekte 7 zeges, waaronder een rit in de Ronde van Frankrijk. Daarna pakte hij nog tal van andere ereplaatsen. In 2023 zal hij willen bevestigen en nog meer willen laten zien.